Yaşar İpek cezaevine götürüldü

Seren Serengil’in boşanma aşamasındaki eşi Yaşar İpek’in "korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi" yönündeki tedbir kararını ihlal ettiği tespit edildi. Bu doğrultuda İstanbul 1. Aile Mahkemesi 11 Eylül’de Yaşar İpek’in 3 gün süreyle zorlama hapsine tabi tutulmasına karar verdi.

KARARA İTİRAZ ETMEDİLER

Mağdur Seren Serengil’in avukatının itiraz etmemesi, Yaşar İpek’in avukatının ise itirazdan feragat dilekçesi vermesi üzerine zorlama hapis kararı kesinleşti.

Yaşar İpek, İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek teslim oldu.

'EFENDİ EFENDİ BİTSİN İSTERDİM'

Teslim olmadan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Yaşar İpek, "Bu cezayı fiziki şiddet uyguladığım için çekmiyorum. Konuşma yasağını bana çıkardılar. Bu yasağın ardından sürekli iftiralarda bulundular. Ben de istemezdim böyle olmasını, efendi efendi bitsin derdim.

'EVİN HER YERİNDE KAMERALAR VAR'

Konuşma yasağından dolayı içeri giriyorum. Bağırmamı çağırmamı çekmişler de FETÖ’cü gibi, kalkıp fiziki şekilde vurmamı mı çekmemiş? Evin her yerinde kameralar var." ifadelerini kullandı

Açıklamanın ardından avukatıyla birlikte adliyeye girerek hakim huzuruna çıkarılan Yaşar İpek burada ki işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis ekipleri eşliğinde Metris Cezaevine götürüldü.

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