Yaşar İpek: Mitokondri naklini kabul etmem!

Geçen yıl evlendiği ve bir aylık hamile olan eşi Seren Serengil ile medeni bir şekilde ayrılmayı başaramadıklarını anlatan Yaşar İpek, röportaja eşine âşık olduğu günleri anlatarak başladı.

'SEREN KAVGADAN BESLENİYOR'

Boşanma kararı almış olmalarına karşın sanatçıdan “eşim” diye bahseden Yaşar İpek, Seren Serengil ve ailesi arasındaki gerilimlerin sebeplerini aktardı. Evlilikleri boyunca gelişen tüm olumsuzlukları, “Aşk kazansın” diyerek sineye çektiğini söyleyen Yaşar İpek, Seren Serengil’in hamilelik süreciyle ilgili çarpıcı suçlamalarda bulundu.

Yaşar İpek, Seren Serengil ile evliliklerini boşanma aşamasına getiren olayın eşinin hamilelik için denediği yöntem olduğunu itiraf etti.

'MİTOKONDRİ YÖNTEMİNİ' KABUL ETMEDİM

Seren Serengil ile bir kez normal bir kez de tüp bebek denemesi yaptıklarını, ancak çocuk sahibi olamadıklarını söyleyen Yaşar İpek, Seren Serengil’in bu konuda da kendi ailesiyle ağza alınmayacak sözlerle tartıştığını söyledi.

“Aşkın kazanması için çocuk yapmaya karar verdik” diyen Yaşar İpek, Seren Serengil’in “Mitokondri nakli” yaptırdığını öğrendiğini ve bunu kabul etmediğini anlattı.

MİTOKONDRİ NAKLİ NEDİR? KİMLERE YAPILIR?

Yumurta yaşlanmasının ana nedeni, enerji sağlayan mitokondrilerin zamanla DNA hasarına uğraması. Hamilelik oranlarını düşürüyor hem de kromozom bozukluklarını artıran bu neden birçok kadının hamile kalmasını engelliyor. Bu konuda gelinen son nokta, yaşlanmayan öncü hücrelerin genetiği ve enerjisiyle yumurtayı takviye etmek.

MİTOKONDRİ NAKLİ NEDİR?

Yumurtanın aksine bu özelliği nedeniyle DNA hasarı kalıcı olmuyor, kendi kendini yenileyebiliyor. Kısacası yaşlanmıyor. Öncü kök hücreden mitokondri izole etmeyi başaran işlem yumurtalıklardan kapalı ameliyat yöntemiyle (laparoskopik) 5 milimetrelik doku alınmasıyla başlıyor. Dokudan özel bir işlemle öncü hücreler ayrıştırılıyor.

New York Medical College IVF Merkezi Direktörü Prof. Dr. Kutluk Oktay’ın verdiği bilgiye göre, öncü hücrelerin en önemli özelliği, DNA hasarını onarabilmesi.

MİTOKONDRİ NAKLİ NASIL YAPILIR?

Prof. Dr. Oktay, “Elde edilen mitokontriler, baba adayından alınan spermle birlikte yaşlanan, dolasıyla kalitesi bozulan yumurtanın içine enjekte edilerek yerleştiriliyor. Böylece yumurtanın kendi kendini yenilemesi, yaşlanmanın geriye çevrilmesi sağlanıyor. Gençleşen yumurtalardan gelişen embriyolar daha kaliteli oluyor. Gebelik şansı hayli yükseliyor. Bu işleme ‘augment’ yani destekleme diyoruz” diye konuştu.

Prof. Dr. Oktay, “Augment, erken veya doğal yoldan menopoza girmiş kadınlar için şu an işe yaramasa da uzun vadede umut olabilir. Bundan sonraki adım, öncü hücrelerin kültür ortamında yani laboratuvarda çoğaltılması olacak. Laboratuvarda büyütülen bu öncü hücreler tekrar yumurtalığın içine verilip yeni yumurtalar elde edilebilecek." dedi. (Hürriyet)





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