Dilekçede, “Seyhan Soylu internetten, ‘Yaşar’ın yine Seren’i boynuzlaması.Sen ne azgın tekeymişsin’ gibi paylaşımlarda bulunarak Yaşar İpek’e hakaret etmiştir” denildi. Talebi kabul eden mahkeme Seyhan Soylu’nun 2 ay süreyle Yaşar İpek’e şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, aksi halde 3 gün zorlama hapsine tabi tutulmasına karar verdi.

Seyhan Soylu linç girişimi başlattı

İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan korunma talepli dilekçede, ‘Sisi’ lakaplı Seyhan Soylu’nun son dönemde sosyal medyadan Yaşar İpek’e yönelik hakaretlerde bulunduğu belirtildi. Dava dilekçesinde, “Seyhan Soylu, Instagram ve YouTube üzerinden Yaşar İpek’in dini inançları, şerefi, haysiyeti ve onuru hakkında küçük düşürücü sözler söyleyerek linç girişimi başlatmıştır.

Seyhan Soylu gün aşırı paylaşımlarıyla psikolojik şiddet içeren kin, nefret ve tehdit dolu konuşmalar yapmıştır. Davalının kişilik haklarına saldırı niteliğindeki bu paylaşımları nedeniyle Yaşar İpek toplum nezdinde eşine şiddet uygulayan, eşcinsel, din düşmanı ve haysiyetsiz hayat yaşayan bir kimse gibi gösterilmiştir” denildi.

2 ay süreyle konuşamayacak

Davalı Seyhan Soylu’nun sosyal medyayı bir saldırı aracı olarak kullandığını dava dilekçesinde anlatan Yaşar İpek’in avukatı Begüm Gürel, “Davalının paylaşımları nedeniyle yorum kısmında Yaşar İpek’e hakaret ve tehdit içerikli mesajlar gelmektedir. Davalı sosyal medyadan linç girişimi başlatmıştır. Davalı hakkında önleyici tedbirlerin uygulanmasını istiyoruz” dedi.

Talebi kabul eden mahkeme Seyhan Soylu’nun 2 ay süreyle mağdur Yaşar İpek’e şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, mahkeme kararına uymadığı takdirde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulmasına karar verdi.





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