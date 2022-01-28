Türkiye Yaşar Üniversitesi 11 araştırma görevlisi alacak

Yaşar Üniversitesi 11 araştırma görevlisi alacak

Türkiye

Yaşar Üniversitesi 11 araştırma görevlisi alacak

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü, 11 araştırma görevlisi alacağını duyurdu.

28 Ocak 2022, Cuma 15:56 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre"Üniversitemiz ilgili Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te belirtilen şartları yerine getirmiş olmak kaydıyla, araştırma görevlileri alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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