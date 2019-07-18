Yaşar Üniversitesi 18 öğretim üyesi alıyor!

Yaşar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, İşletme Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi’ne profesör ve doçent karolarında 18 öğretim üyesi alınacak. Peki, Yaşar Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılır? İşte ilanın detayları…

Matematik, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Turizm Rehberliği, İşletme, Uluslararası Lojistik Yönetimi, Mimarlık, Uluslararası İlişkiler, Mütercim-Tercümanlık, Müzik, Film Tasarımı ve Endüstriyel Tasarım bölümlerine öğretim üyesi alınıyor.

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