Türkiye Yaşar Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak

Yaşar Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak

Türkiye

Yaşar Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Elemanı alacağını duyurdu.

30 Ağustos 2021, Pazartesi 16:50 Son Güncelleme:
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Yaşar Üniversitesi ilgili Birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilgili Yönetmelik ve 03.10.2019 tarih ve 30907 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”te belirtilen şartları yerine getirmiş olmak kaydıyla, 1 (bir) adet öğretim görevlisi (ders verecek) alınacaktır.

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