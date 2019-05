Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nun Bilgisayar Teknolojileri ile Mimarlık ve Şehir Planlama bölümlerine 2 öğretim görevlisi alınıyor. Yaşar Üniversitesi öğretim görevlisi başvuruları nasıl yapılır? İşte ilanın detayları…

Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı ile Mimari Restorasyon Programı’na ders verme deneyimine sahip öğretim görevlisi alınıyor.

GENEL ŞARTLAR

*657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

*Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) alanlarındaki puan türünde 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak (ALES sınav muafiyetinden yararlanmayı başvuru dilekçelerinde talep eden adayların, ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. ALES Sınavı, Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir).

*İlgili Yönetmeliğin 6.Maddesinin (2) numaralı bendi kapsamında ve T.C. Yaşar Üniversitesi Senatosu’nun 20.06.2017 tarih ve 339 sayılı toplantı kararı gereği, Meslek Yüksekokulu’na öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda adaylarda yabancı dil (İngilizce) 100 üzerinden en az 65 puana sahip olma şartı aranır.

*Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

