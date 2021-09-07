Türkiye Yaşar Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Yaşar Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Türkiye

Yaşar Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Yaşar Üniversitesi, Dr. Öğr. Üyesi ve Doç.Dr. öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.

07 Eylül 2021, Salı 17:48 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Yaşar Üniversitesi, Dr. Öğr. Üyesi ve Doç.Dr. öğretim üyesi alımı yapacak. Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü'nden, "Üniversitemize ilgili Birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile bu Kanun’a dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”, Üniversitemiz resmi erişim sayfasında yayımlanan “Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmeler Hakkında Yönerge”de belirtilen kıstasları yerine getirmiş olmak kaydıyla ilgili alanlarda uzmanlaşmış öğretim üyeleri alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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