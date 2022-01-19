Yaşar Üniversitesi, Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile kampüsün farklı noktalarına yerleştirilen 440 atık kutusu ve 29 konteyner ile toplanan kâğıttan cama, plastikten metale tonlarca değerlendirilebilir atığın geri dönüşümüne katkı sunuyor.