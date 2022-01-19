Yaşar Üniversitesi'ne 'Sıfır Atık' belgesi
Yaşar Üniversitesi, kurduğu Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen ‘Sıfır Atık Belgesi’ni almaya hak kazandı.
19 Ocak 2022, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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Yaşar Üniversitesi, Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile kampüsün farklı noktalarına yerleştirilen 440 atık kutusu ve 29 konteyner ile toplanan kâğıttan cama, plastikten metale tonlarca değerlendirilebilir atığın geri dönüşümüne katkı sunuyor.
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