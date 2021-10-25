Yaşasın Cumhuriyet!

Enfeksiyonlar fırsat kolluyor

Mars-Plüton karesinin etkisini hissedeceğimiz haftanın ilk birkaç gününde Mars'ın aktive edici, eyleme geçirici etkisi Plüton'un tutkusu ve yaptırıcılığıyla birleşeceğinden ister istemez bünyemiz zorlanabilir. Tıbbi astrolojide Mars en başta kasları, enfeksiyonları, ateşli hastalıkları, kazaları gösterir. Günlük aktivitelerde de, spor faaliyetlerinde de kaslarımızı ve bünyemizi zorlamamaya çalışalım. Karenin kesinleşme haritasında Plüton, Satürn ve asteroit Hades orta noktasına düşüyor. Organlarımızda işlev kayıpları, doku kayıpları oluşabilir, zorlanan dokuların iyileşmesi uzun zaman alabilir ve enfeksiyonlara çok daha açık hale gelebilir. Mars genel enfeksiyonları, Plüton da çok yaygın ve ısrarcı enfeksiyonları gösterdiğinden hijyen kurallarına uymak özellikle önemli olacak. Özellikle küçük ya da büyük cerrahi müdahalelerden sonra düzenli pansuman yaptırmak, yara bölgesini mümkün olduğunca hem bulaştan hem zorlanmalardan korumak gerekecek.

Ölçülü olmakta fayda var

Haftanın üçüncü günü kesinleşecek Venüs-Neptün karesinde Venüs de, Neptün de Güneş/Satürn orta noktasına düşüyor. Orta nokta etkilerini değerlendirirken ilgili tüm gezegenlerin etkilerinin birleştiğini düşünürüz. Güneş hayat verir, direncimizi, hayat sevincimizi arttırır. Satürn ile sert açılarında Satürn'ün soğukluğu ve karanlığı Güneş'in tüm etkilerini azaltır. Buna Venüs ve Neptün'ü de kattığımızda Venüs'ün temsil ettiği tatlıların, eğlencelerin, düzensizliklerin, daha doğrusu bize hoş gelen, ama düzenimizi bozan şeylerin uzun süreli dengesizliklere, bünyemizin meyilli olduğu kronik hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabileceğini görüyoruz. Kan şekeri dengesizlikleri, deri sorunları, bakır benzeri inorganik maddelerle zehirlenmeler önümüze gelebilir. Neptün de Venüs de su elementi etkisi taşır. Tuz tüketiminde ölçülü olmak ödem şikâyetlerinden kaçınmamıza yardım edecek. Tiroit sorunları ve iyot eksikliği de Venüs ile ilişkili olduğundan, önlem olarak iyotlu tuz kullanmayı tercih edebiliriz.

Kalsiyum ve Magnezyumu eksik etmeyelim

Güneş-Satürn karesi kemik yapımı için çok önemli olan kalsiyum ve magnezyum ihtiyacımızı da arttıracak. Kalsiyumdan ve magnezyumdan zengin süt, peynir, yoğurt, yumurta, yeşil yapraklı sebzeler, kuru meyveler, kuru yemişler, tam tahıllar ihtiyacımız gidermekle kalmayıp, metabolizmayı bozan fast food ve hazır besinlerden kaçınmamıza da yardım edecek. D vitamini de kemikleşme ile ilgilidir. Güneşli havaları geride bıraktık. Toplumumuzda yaygın görülen D vitamini eksikliğini güneşli havalarda dışarı çıkarak dengeleyebilsek de, yaygın kas eklem ağrıları, saç dökülmesi, halsizlik hatta bezginlik gibi şikâyetlerimiz varsa hekime başvurmamız gerekebilir.

Kuruluş (iç halka) ve Güneş dönüşü (dış halka) haritamız

Ana-çocuk sağlığı konuları öne çıkıyor

Güneş dönüşü haritaları her yıl Güneş'in kuruluş haritasındaki aynı burç derecesine geldiği haritalardır. Tüm yılla ilgili öngörü yapmamıza yardımcı olur. Türkiye Cumhuriyet'imizin bu yılki güneş dönüşü haritasında hassas Balık burcu yükseliyor, tahıl üretimi, gebelik ve beslenme ile ilişkili bulunan asteroit Ceres de dikkat çekiyor. Güneş dönüşü haritamızda Şans Noktası ile karşıt, Yükselen ile kare açı yapıyor. Güneş dönüşü haritasının Ay'ı Aslan burcunda, kuruluş haritasının 2. evine düşüyor ve kuruluş haritamızın 8. evindeki Ceres'e karşıt açı, Güneş'ine kere açı yapıyor. Kuruluş haritamızın Ceres'i de Güneş'ten ve uzak da olsa Güneş dönüşü haritamızdaki Mars'tan kare açı alıyor. Bu yıl tahıllarla, tarımla ilgili sorunlar önümüze gelebilir.

Tıbbi astroloji gözüyle baktığımızda kadın sağlığı, gebelik, bebek, çocuk beslenmesi ve bakımı konularının bu yıl önemli olacak. Dolaşım sorunları, sırt bölgesi ile ilgili sorunlar, idrar yolları ile ilgili problemler her yılkinden daha fazla görülebilir.

Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun, nice Cumhuriyet bayramlarına!

Haftaya tekrar buluşana kadar sağlıkla, sağlıcakla kalmanız dileğiyle...