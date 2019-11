Teksas eyaletindeki Austin'de ikamet eden John Henderson ve eşi Charlotte, 'yaşayan en yaşlı çift' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

John Henderson 106, eşi Charlotte ise 105 yaşında. Henderson'lar, kelimenin tam anlamıyla zamana yenik düşmemiş bir aşk hikayesine sahip. Çift, 15 Aralık'ta 80 yıllık evliliği kutlayacaklar.

İkili, 1934'te Teksas Üniversitesi'nde tanıştı. Charlotte öğretmen olmak için okurken, John futbol takımındaydı.

Çift, 1939'daki Büyük Buhran döneminde evlendi ve balayı için otele verecek sadece 7 dolarları vardı.

John, Teksas Üniversitesi'nin en yaşlı futbol üyelerinden biri. Geleneksel olarak her yıl 1 kez maçlara katılıyor. Her ikisi de hala çok sağlıklı ve John her gün egzersiz yapıyor.





John, 'mutlu evliliğin sırrı nedir?' sorusuna ise, 'Yaşamı ölçülü olarak yaşayın ve eşinize samimi olun' cevabını verdi.

posta.com.tr