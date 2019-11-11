Yaşayan en yaşlı evli çift Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
ABD Teksas’ta yaşayan 105 yaşındaki Charlotte ve 106 yaşındaki John Henderson çifti, 80 yıllık evlilikleriyle dünyanın en yaşlı çifti oldu. Çift, 1934’te Teksas Üniversitesi’nde tanışmış. 1939’da evlenmişler. John, Teksas Üniversitesi futbol takımının yaşayan en yaşlı ismi. 84 yıldır yılda en az bir kez maçlara katılıyor. Çift, uzun ömürlü birlikteliğin sırrını şöyle açıklıyor: “Hayatı ölçülü yaşayın. Eşinize her zaman samimi ve içten olun.”
Teksas eyaletindeki Austin'de ikamet eden John Henderson ve eşi Charlotte, 'yaşayan en yaşlı çift' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
John Henderson 106, eşi Charlotte ise 105 yaşında. Henderson'lar, kelimenin tam anlamıyla zamana yenik düşmemiş bir aşk hikayesine sahip. Çift, 15 Aralık'ta 80 yıllık evliliği kutlayacaklar.
İkili, 1934'te Teksas Üniversitesi'nde tanıştı. Charlotte öğretmen olmak için okurken, John futbol takımındaydı.
Çift, 1939'daki Büyük Buhran döneminde evlendi ve balayı için otele verecek sadece 7 dolarları vardı.
John, Teksas Üniversitesi'nin en yaşlı futbol üyelerinden biri. Geleneksel olarak her yıl 1 kez maçlara katılıyor. Her ikisi de hala çok sağlıklı ve John her gün egzersiz yapıyor.
https://twitter.com/KHNews/status/1192892677827772416
John, 'mutlu evliliğin sırrı nedir?' sorusuna ise, 'Yaşamı ölçülü olarak yaşayın ve eşinize samimi olun' cevabını verdi.
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