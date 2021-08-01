Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 76 kiloda mücadele eden milli güreşçi Yasemin Adar, çeyrek finalde Amerikalı Maria Gray'e 6-4 yenilerek final şansını kaybetti. Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Kadınlar 76 kiloda mücadele eden Yasemin Adar, çeyrek finalde Maria Gray'e 6-4 mağlup oldu. İlk turda Brezilya'dan Aline Silva'yı 6-0 yenerek çeyrek finale yükselen Adar, bu turda Maria Gray ile eşleşti. Daha önce rakibi karşısında galibiyeti bulunmayan milli güreşçi, rakibi karşısında ilk devreyi 4-0 geride kapattı. Maçın son saniyelerine 6-0 yenik durumda giren Yasemin Adar, yaptığı ataklarla son 15 saniyede skoru 6-2' yaptı. Adar, ayak çırpma oyununda rakibini yakalayarak skoru 6-4'e getirmeyi başardı. Yasemin Adar, son 10 saniyede rakibi üstünde baskı kurmayı başarsa da süre yetmedi ve Maria Gray'e dördüncü kez mağlup oldu. Yasemin Adar, repesaj için rakibinin finale çıkmasını bekleyecek.