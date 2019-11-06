Yasemin Allen sapığı ifşa etti: Bana tecavüz etmek istiyor

Sosyal medya hesabından sapığın mesajlarını paylaşan Yasemin Kay Allen, "Şu adam bana uzun zamandır tecavüz etmek istediğiyle alakalı e-mailler atıyor, mail yoluyla taciz ediyor. Tip aşağıda.

'Endişeliyim ve uyarmak istedim'

Tanıyan varsa haberiniz olsun, sapıktır. Engelledim ama her gün mesaj atıyor neredeyse, bu adamın gerçekten tanıdığı kadınlara ne yapabileceği konusunda endişeliyim ve uyarmak istedim." dedi.







