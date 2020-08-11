Yasemin Allen ve Jonny Grant ayrıldı

Yasemin Kay Allen, bu kararı Grant ile hem pandemi nedeniyle görüşemediği hem de işine konstantre olmak için aldı. “Strike Back” adlı Amerikan dizisinde iki sezon başrol oynayan, rolü bitince haziranda Londra’dan İstanbul’a dönen Yasemin Allen, ayrıldığı sevgilisiyle evde besledikleri piton yılanıyla da gündeme gelmişti.





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