Magazin Yasemin Allen ve Jonny Grant ayrıldı

Yasemin Allen ve Jonny Grant ayrıldı

Magazin

Yasemin Allen ve Jonny Grant ayrıldı

Yeni dizisi için Amerika’dan Türkiye’ye dönen Yasemin Kay Allen, 3 yıllık sevgilisi Jonny Grant ile ilişkisini bitirdi.

11 Ağustos 2020, Salı 11:12 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yasemin Kay Allen, bu kararı Grant ile hem pandemi nedeniyle görüşemediği hem de işine konstantre olmak için aldı. “Strike Back” adlı Amerikan dizisinde iki sezon başrol oynayan, rolü bitince haziranda Londra’dan İstanbul’a dönen Yasemin Allen, ayrıldığı sevgilisiyle evde besledikleri piton yılanıyla da gündeme gelmişti.


İlgili Haberler
Yasemin Allen: Erkek arkadaşımın kotlarını giyiyorum


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
11 Ağustos 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Havası sert denizi hoyrat Karadeniz
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
ATM’den kartım kopyalandı, tüm param çalındı!
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kim Kardashian ile Kanye West birlikte görüntülendi