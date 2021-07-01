Aracın yıllık muayenesi olmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine 314 TL ceza kesildi. Oyuncu, “Cip benim değil, arkadaşımın. Kendisi şu an yurt dışında. Muayenesi olmadığını bilmiyordum. İlk fırsatta yaptırırım” dedi ama cezadan kurtulamadı.

BODRUM YOLCUSU

Yasemin ceza şokunu atlattıktan sonra habercilerle neşe içinde sohbet etti. “Ne zaman tatile çıkacaksınız” sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Bir süre daha buralardayım. 10 Temmuz’da doğum günüm var. Tatil planımı ona göre ayarladım. İşlerimi bitirdikten sonra kısmetse Bodrum’a gidip arkadaşlarımla tatil yapmayı istiyorum."



