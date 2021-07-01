Magazin Yasemin Allen'e şok! Emanet ciple ceza yedi!

Yasemin Allen'e şok! Emanet ciple ceza yedi!

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Yasemin Allen'e şok! Emanet ciple ceza yedi!

Yasemin Allen önceki gün Bebek’te cip ile seyir halindeydi. Trafik kontrolüne takıldı./HAKAN KIRARSLAN

01 Temmuz 2021, Perşembe 08:29 Son Güncelleme:
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Aracın yıllık muayenesi olmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine 314 TL ceza kesildi. Oyuncu, “Cip benim değil, arkadaşımın. Kendisi şu an yurt dışında. Muayenesi olmadığını bilmiyordum. İlk fırsatta yaptırırım” dedi ama cezadan kurtulamadı.

BODRUM YOLCUSU

Yasemin ceza şokunu atlattıktan sonra habercilerle neşe içinde sohbet etti. “Ne zaman tatile çıkacaksınız” sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Bir süre daha buralardayım. 10 Temmuz’da doğum günüm var. Tatil planımı ona göre ayarladım. İşlerimi bitirdikten sonra kısmetse Bodrum’a gidip arkadaşlarımla tatil yapmayı istiyorum."

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