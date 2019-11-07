Fotoğrafını kullanıp altına şöyle yazdı:

"Şu adam bana tecavüz etmek isteğiyle e-mail’ler yolluyor. Tanıyan varsa sapıktır, haberiniz olsun. Engelledim, ama her gün mesaj atıyor."

Yasemin Allen suç duyurunda bulunacak.

'Hakaret canım, ciğerim ama ben sizin cinsel organınızı görmek zorunda değilim'

Oyuncu Melis İşiten de aynı dakikalarda Instagram’da şöyle isyan etti:

“Cinsel olarak taciz edildiğim her mesajın sahibi savcılığa gidiyor. Eleştiri, linç, hakaret canım, ciğerim ama ben sizin cinsel organınızı görmek zorunda değilim. Bu bir sapıklık.”

Manken Didem Soydan kendisine cinsel içerikli mesajlar yazan kişiyi şikayet edip dava açmıştı. Oyuncu İrem Sak ile Özge Borak sapkın hayranlarını ifşa etmişti. Helin Avşar da bir tacizciyi şikayet etmişti. Tacizcisi serbest kalınca da isyan etmişti.

Müge Dağıstanlı/ POSTA





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