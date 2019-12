Yasemin Can altın madalya kazanarak rekor kırdı

Yasemin Can altın madalya kazanarak rekor kırdı Avrupa Kros’ta gelmiş geçmiş en kariyerli kadın atlet unvanına sahip Yasemin Can, üst üste dördüncü altın madalyasını aldı. Can madalya töreninde asker selamı vererek, 4'üncü zaferini kutladı.