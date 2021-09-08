Yasemin çiçeği, daha çok güneşli ve sıcak havaları sever. Bu nedenle de ev ve ofis ortamlarında rahatlıkla yetiştirilebilir. Çok yoğun bir kokuya sahip olan bu özel çiçek, yüksek yerlere konulduğu zaman çok daha hızlı bir şekilde açar. Çok hassas bir bitki olmadığı için saksı ve balkonlarda da kolayca yetiştirilebilir.

YASEMİN ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Yasemin çiçeği hem Türkiye'de hem de tüm dünya genelinde en çok yetiştirilen beş çiçek arasında yer alır. Genellikle bu çiçeğin tercih edilmesindeki en büyük neden bakımının çok pratik ve kolay olmasıdır. Bu çiçeklerin bakımında dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan birisi verilen su miktarıdır. Suyu çok seven yasemin çiçeklerine özellikle de yaz aylarında ihmal edilmeden sulanma yapılması gerekir.

Özellikle de temmuz ve ağustos aylarında çok daha fazla sulanması gerekir. Aydınlık bir yere konulduğu zaman çok daha hızlı bir şekilde açar. Bahar ve yaz mevsiminde aşırıya kaçmamak şartıyla nemli bir toprakta tutulabilir. Ama kış gelmeden önce toprağı mutlaka değiştirmek gerekir. Dalları çok uzadığında ise, ucundan göz kararı kesilebilir. Yasemin çiçekleri bazı dönemlerde bitlenebilir. Bu çiçeği bitlerden kurtarmak için süt ya da elma sirkesi kullanmak yeterli olur.

YASEMİN ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Yasemin çiçekleri genellikle Akdeniz ikliminde yetiştirilen bir çiçektir. Bazı soğuk ve serin iklimlerin hakim olduğu bölgelerde de yetiştirilebilir. Genellikle de beyaz ve sarı bir renge sahiptir. Ama mor ve pembe gibi canlı renkleri bulunan türleri vardır. Yakın tarihte dünya genelinde yapılan bir araştırma sonucuna göre 200'e yakın yasemin çiçeği türü olduğu ortaya çıktı.

YASEMİN ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Narin ve mütevazi görünüşlü yaseminler duru, saf ve masum duyguların sembolü haline gelmiştir. Söylenene göre de yasemin çiçeği, çekici ve güzel olmayı da simgelerler.

Kokusu hem yoğun hem de güzel olduğu için bu çiçeklerin özü parfüm ve yağ yapımında kullanılmaktadır. Yaygın olarak yetiştirilmesindeki en büyük faktörlerden bir diğeri toprak seçmemesidir. Hemen hemen her tip toprakta rahatlıkla yetiştirilebilir.