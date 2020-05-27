Magazin Yasemin Hadivent, kedisi için diziden vazgeçti

Yasemin Hadivent, kedisi için diziden vazgeçti

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Yasemin Hadivent, kedisi için diziden vazgeçti

Çekimleri Ordu’da yapılan “Kuzey Yıldızı: İlk Aşk” dizisinde Fadime karakterini canlandıran Yasemin Hadivent, setin yeniden başlaması kararı alınınca zor bir seçim yapmak zorunda kaldı.

27 Mayıs 2020, Çarşamba 09:37 Son Güncelleme:
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Karantina günlerini İstanbul’daki evinde geçiren oyuncu, kedisi Minnoş’u kimseye bırakamayacağı ve onu yanında götüremeyeceği için 27 bölüm rol aldığı diziden ayrılma kararı aldı:

“Minnoş ile 2014’ten bu yana beraberiz. Tanıştığımızda 2.5 aylıktı ve benim için evlat gibi. Bu yüzden sorumluluk hissi çok büyük.”


https://www.instagram.com/p/CAgI9rMJTXU/


Yasemin Hadivent setlere geri dönüyor
Yasemin Hadivent'in paylaşımı korkuttu


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