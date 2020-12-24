Yasemin Kay Allen: Kendimden taviz vermem

Yasemin Kay Allen, Alem dergisine röportaj verdi. “Meraklı bir insanım. Fazla hayalperestliğin gazabına uğradığımı da söyleyebilirim, felaket senaryoları içine kaptırabiliyorum kendimi. En mutlu olduğum zaman ise arkadaşlarımı güldürdüğüm anlar” dedi.

"Negatif yorumları siliyorum"

Güçlü ve kendisinden taviz vermeyen bir kadın olduğunu söyleyen oyuncu şöyle konuştu: “Sırf pozitif enerjiyle beslenen bir insan değilim ama sosyal medyada sadece ilgi çekmek için yazılan negatif yorumları siliyorum. Yüzüne söyleme fırsatı olmayacağını bildiği lafı sana anonim şekilde kusmuş birinin ‘fikrine saygı’ duymak zorunda olduğumu düşünmüyorum.”