Magazin Yasemin Kay Allen: Kendimden taviz vermem

Yasemin Kay Allen: Kendimden taviz vermem

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Yasemin Kay Allen: Kendimden taviz vermem

Annesi Suna Yıldızoğlu’nun izinden giderek oyunculukta emin adımlarla ilerleyen Yasemin Kay Allen Alem dergisine konuştu.

24 Aralık 2020, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Yasemin Kay Allen, Alem dergisine röportaj verdi. “Meraklı bir insanım. Fazla hayalperestliğin gazabına uğradığımı da söyleyebilirim, felaket senaryoları içine kaptırabiliyorum kendimi. En mutlu olduğum zaman ise arkadaşlarımı güldürdüğüm anlar” dedi.

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"Negatif yorumları siliyorum"

Güçlü ve kendisinden taviz vermeyen bir kadın olduğunu söyleyen oyuncu şöyle konuştu: “Sırf pozitif enerjiyle beslenen bir insan değilim ama sosyal medyada sadece ilgi çekmek için yazılan negatif yorumları siliyorum. Yüzüne söyleme fırsatı olmayacağını bildiği lafı sana anonim şekilde kusmuş birinin ‘fikrine saygı’ duymak zorunda olduğumu düşünmüyorum.

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