Magazin Yasemin Özilhan: Ergenlik hatasıydı

Yasemin Özilhan: Ergenlik hatasıydı

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Yasemin Özilhan: Ergenlik hatasıydı

011’de Anadolu Holding’in veliahtı İzzet Özilhan ile evlenen stil ikonu Yasemin Özilhan, Hello dergisine konuştu...

05 Haziran 2020, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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Her daim formda olan 2 çocuk annesi 35 yaşındaki Yasemin Özilhan Hello dergisine konuştu:

  • Karantina iyi geçti. Kızlarımın olduğu yerde zaman hızlı akıyor. Bol spor ve mutfakta küçük yaramazlıklar yaptık.”
  • “Salgın nedeniyle bu sezon gardırobuma yatırım yapmadım.”
  • “Eşimle sohbet etmeyi, spor yapmayı, film seyretmeyi seviyoruz. Ama kızlar varken onların dediği olur.”

'Ergenlik hatasıydı'

  • “Jessica Alba, Instagram’da her şeyi doğal paylaştığım için beni takibe almış olmalı.”
  • “Doktorlar dizisi hayatıma büyük ve pozitif yenilikler kattı. Umarım uğuru hep yanımda olur.”
  • “Bir dönem ergenlik hatası yapıp saçlarımı farklı renge boyatmıştım. Bir daha tekrarlamadım.”

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