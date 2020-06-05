Yasemin Özilhan: Ergenlik hatasıydı
011’de Anadolu Holding’in veliahtı İzzet Özilhan ile evlenen stil ikonu Yasemin Özilhan, Hello dergisine konuştu...
05 Haziran 2020, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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Her daim formda olan 2 çocuk annesi 35 yaşındaki Yasemin Özilhan Hello dergisine konuştu:
- “Karantina iyi geçti. Kızlarımın olduğu yerde zaman hızlı akıyor. Bol spor ve mutfakta küçük yaramazlıklar yaptık.”
- “Salgın nedeniyle bu sezon gardırobuma yatırım yapmadım.”
- “Eşimle sohbet etmeyi, spor yapmayı, film seyretmeyi seviyoruz. Ama kızlar varken onların dediği olur.”
'Ergenlik hatasıydı'
- “Jessica Alba, Instagram’da her şeyi doğal paylaştığım için beni takibe almış olmalı.”
- “Doktorlar dizisi hayatıma büyük ve pozitif yenilikler kattı. Umarım uğuru hep yanımda olur.”
- “Bir dönem ergenlik hatası yapıp saçlarımı farklı renge boyatmıştım. Bir daha tekrarlamadım.”