Yasemin Özilhan, eşi İzzet Özilhan'ı sildi!
Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, eşi İzzet Özilhan'ın Ezgi Öcel isimli mankenin fotoğraflarını beğenmesinden sonra eşini sosyal medya hesaplarından sildi. Özilhan'ın bu hamlesi, 'ayrıldılar mı?' sorusuna beraberinde getirdi.
21 Temmuz 2020, Salı 11:10 Son Güncelleme:
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2011 yılında dünyaevine giren İzzet Özilhan ile Yasemin Özilhan'ın evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor! Habertürk'te yer alan habere göre; İzzet Özilhan, Ezgi Öcel isimli mankenin fotoğraflarını beğendi. Bunun üzerine Yasemin Özilhan, eşini sosyal medya hesaplarından sildi.
'Yine başladı büyük fanım'
Ezgi Öcel, iki çocuğu olan İzzet Özilhan'ın fotoğraflarını beğenmesini, "Yine başladı büyük fanım" notuyla paylaştı.
Sosyal medyada gündem olan gelişmelerden sonra taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.