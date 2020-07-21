Magazin Yasemin Özilhan, eşi İzzet Özilhan'ı sildi!

Yasemin Özilhan, eşi İzzet Özilhan'ı sildi!

Magazin

Yasemin Özilhan, eşi İzzet Özilhan'ı sildi!

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, eşi İzzet Özilhan'ın Ezgi Öcel isimli mankenin fotoğraflarını beğenmesinden sonra eşini sosyal medya hesaplarından sildi. Özilhan'ın bu hamlesi, 'ayrıldılar mı?' sorusuna beraberinde getirdi.

21 Temmuz 2020, Salı 11:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

2011 yılında dünyaevine giren İzzet Özilhan ile Yasemin Özilhan'ın evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor! Habertürk'te yer alan habere göre; İzzet Özilhan, Ezgi Öcel isimli mankenin fotoğraflarını beğendi. Bunun üzerine Yasemin Özilhan, eşini sosyal medya hesaplarından sildi.

'Yine başladı büyük fanım'

Ezgi Öcel, iki çocuğu olan İzzet Özilhan'ın fotoğraflarını beğenmesini, "Yine başladı büyük fanım" notuyla paylaştı.

Sosyal medyada gündem olan gelişmelerden sonra taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.


İlgili Haberler
Yasemin Özilhan'dan teras pozlarıHollywood yıldızı Yasemin Özilhan’ın peşindeJessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip etti


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
21 Temmuz 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Zalimsin İstanbul!
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
ATM’den kartım kopyalandı, tüm param çalındı!
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Serhat Teoman ile Leyla Feray baş başa yüzdü