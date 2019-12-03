Yasemin Özilhan: Kızlarım şimdiden kıyafetlerime göz koydu

İzzet-Yasemin Özilhan’ın Emine ve Ela adlarında iki kızı var. Harper’s Bazaar dergisinin aralık sayısına konuşan Yasemin Özilhan bebeklik bornozunu hâlâ sakladığını ve kızlarına da giydirdiğini açıkladı.

Çocuklarının modaya ilgisinden de bahseden Yasemin Özilhan “Emine çok erken yaşlarda merak sarmıştı. Ela ise bu sene gardırobuma göz atmaya başladı.

"Ben de aynısını yapardım"

Topuklu ayakkabı sesleri duyunca odaya bakıyorum ve ‘Anneciğim! Nasıl olmuşuz?’ deyip gülüyorlar. Ben de aynısını yapardım. İkisi de her konuda zevkli ve bu çok hoşuma gidiyor” dedi.