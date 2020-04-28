Yasemin Özilhan tartışmaya nokta koydu

Yasemin Özilhan’ın 3 gün önce Instagram’da yüzüne krem sürerken paylaştığı bir fotoğraf sosyal medyayı sallamıştı. Kızı Emine’nin çektiği karenin tartışılır olmasının nedeni; Yasemin’in omurga kemiğiydi. “Zayıflıkta hangi seviye?”, “Bu görüntü hiç sağlıklı değil”, “Aç mı yaşıyorsunuz?”, “Zayıflığı özendirici kılmanız iyi değil” şeklindeki yorumlar Yasemin Özilhan’ı da şaşırttı.

"Bu sırt kası"

Özilhan şunları söyledi: “Öncelikle aşırı zayıf değilim, 52 kiloyum. Bu benim yapım. İki tane omurgam olduğunu bile yazmışlar. Kimde böyle bir şey var Allah aşkına! Bu sırt kası. Herkeste olan bir şey. Spor yaptıkça belirgin hale geliyor. Sağlıklı besleniyorum, halimden de çok memnunum. Tuhaf eleştirilere katılmıyorum.”