Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan yaza veda etti

Yaz mevsiminin son günlerinde tatilini bitirme kararı alan Yasemin Özilhan, yeni fotoğraflarını 1,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı.

'YAZI BİTİRİRKEN...'

Eşi İzzet Özilhan ile birlikte objektif karşısına geçen 36 yaşındaki sosyetik güzel , gönderisine, "Yazı bitirirken..." notunu düştü. Emine ve Ela adında iki kızı olan Özilhan'ın pozları takipçilerinden 70 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.







