Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan'ın Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafında sırt kemiği dikkat çekti. Takipçileri Özilhan’ın fotoğrafına “Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?” şeklinde yorumlar yaptı:

Sırt kemiğine odaklananlar

Kemiklerin sayılıyor ama kilo almalısın

Şu sırt kemiğine bak ya raaabb!

O bel kemiği hangi seviyeden sonra oluyor öyle

Zayıflıktan bel ikiye ayrılmış

35 yaşında ve iki çocuk annesi olan Yasemin Özilhan karantinada bile sporunu ihmal etmiyor.

Yasemin Özilhan geçtiğimiz hafta Posta gazetesinden Halil Kalmuk'a karantina günlerini şöyle anlatmıştı:

● Kaç gündür evdesiniz?

12 Mart’tan beri evdeyim.

● Hayatı eve nasıl sığdırdınız?

Evde vakit geçirmeyi sevdiğimden dolayı pek bir değişiklik hissetmiyorum. Bu durumun pozitif tarafı; ailece daha fazla birlikte olmamız.

● Bu süreçte yeni yemek tarifleri öğrendiniz mi?

Kızlarım Ela ve Emine için daha çok mutfağa girmeye başladım. Onlarla beraber eğlenceli ve şekersiz tarifler deniyoruz.

● Beslenme şekliniz değişti mi, özel bir doğal içeceğiniz var mı?

Hayır. Ev yemeklerini çok severim. 2 yıldır aralıksız ilikli kemik suyu, 7 yıldır da kereviz sapı suyu içiyorum.

Sporunu hiç ihmal etmeyen Yasemin Özilhan dün evinde ağırlık çalıştı. Tam 20 kilo kaldırdı. Yasemin Özilhan’ın hocası; Avrupa Vücut Geliştirme Şampiyonu İpek Altun.

● Enerjinizi nereden alıyorsunuz?

Spor, müzik ve ailem.

● Formunuzu nasıl koruyorsunuz, hangi sporları yapıyorsunuz, kaç kilosunuz?

Haftada 6 gün fonksiyonel spor yapıyorum. Akşam saat 19.00’dan sonra yemek yemiyorum. 52 kiloyum.

● Evde de şık mısınız, saç ve cilt bakımı için tavsiyeleriniz, özel yöntemleriniz var mı?

Hem kendim, hem de çocuklarımın motivasyonu için bakımlı olmaya çalışıyorum. Saçımda boya olmaması bir avantaj. Ekstra bakıma gerek duymuyorum.

● Karantina günlerinde hayata bakış açınız değişti mi?

Toplumun her kesiminde olduğu gibi bende ve ailemde de bazı değişikliklere sebep oldu. Tüketim alışkanlıkları değişti, online ticarete dönüldü.

● Bugünler geçtikten sonra ‘Artık asla yapmam’ dediğiniz neler var?

Asla zamanı askıya almam ve anı yaşarım.

● Ve yeni hayalleriniz...

İnsanların doğaya karşı daha bilinçli olmasını, hayvanların yaşam alanlarının genişlemesini, üretim tesislerinin daha çevreci olmasını hayal etmek güzel.

Kendall Jenner mı, Yasemin Özilhan mı?

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