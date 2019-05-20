Eski model ve oyuncu Yasemin Özilhan ile eşi İzzet Özilhan bugün yine magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri oldu. Peki, Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan kimdir?

İZZET ÖZİLHAN KİMDİR?

Yasemin Ergene ile evlenip onu sosyetenin gözdesi yapan İzzet Özilhan Türkiye'nin en zengin ailelerinden birinin üyesi. İzzet Özilhan , Anadolu Grubu'nun sahibi Tuncay Özilhan'ın oğlu. 27 Ağustos 1981 doğumlu olan İzzet Özilhan dedesinin ismini taşıyor.

İzzet Özilhan ile Yasemin Özilhan 16 temmuz 2011'de evlendi.

ÇOCUKLARININ İSİMLERİ:

Yasemin ve İzzet Özilhan'ın bu evlilikten 2 kızları dünyaya geldi. İlk kızları Emine 2012 doğumlu. İkinci kızları Ela ise 2013'te dünyaya geldi ve Yasemin Ergene'nin Doktorlar dizisindeki ismini taşıyor.

YASEMİN ÖZİLHAN KİMDİR?

Yasemin Ergene, Almanya'nın en büyük ikinci şehri olan Hamburg'da, 22 Ocak 1985 tarihinde dünyaya geldi. Yasemin Ergene'nin ikiz erkek kardeşi ve bir de abisi vardır. Yasemin Ergene 3 yaşında iken ailesinin Almanya'dan dönüş yapmasıyla Tekirdağ'ın Mürefte Kasabasına yerleşen Ergene ilköğretim ve lise eğitimini bu küçük ve şirin kasabada tamamladı. 15 yaşındayken katıldığı Gaye Sökmen Ajans Elite Model Look yarışmasında son 10 finalist arasında kalmayı başardı. Ayrıca 2003 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında da son 10'a kalmayı başardı.

Lise öğrenimini Tekirdağ'a bağlı olan Mürefte köyünde tamamlayan Ergene, sanat dünyasına adım atabilmek amacıyla liseden mezun olmasının ardından,Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı.

İlk olarak 2002 yılında Koçum Benim ve 2004 yılında Ah Be İstanbul adlı dizilerde kamera karşısına geçen Ergene, 2004 yılında vizyona giren Vizontele Tuuba filmi ile de ilk sinema deneyimini yaşadı. Çocuğun Var Derdin Var adlı dizinin çekimlerinden sonra kısa bir süre oyunculuğa ara veren Ergene, bu zaman zarfında Can Gürzap'dan diksiyon eğitimi aldı.

2005 yılında yayınlanmaya başlanan tv dizisi Aşk Oyunu'nda canlandırdığı Ekin Serbest karakteri, güzel oyuncunun popüleritesini hızla arttırdı. Dizide Keremcemile beraber başrolde yer alan Ergene, kısa sürede ülkenin en popüler genç oyuncularından birisi haline geldi.

Ecobella, Migros gibi markaların reklam filminde de görev aldı.

Son olarak 2006-2010 yılları arasında Doktorlar dizisinde Ela Altındağ karakterini canlandıran Ergene, bu dizinin sona ermesinin ardından oyunculuk hayatını sonlandırdığını açıkladı. Oyunculuk hayatını bırakmasında kocası işadamı torunİzzet Özilhan'ın etkisinin büyük olduğu düşünülürken, genç oyuncu yaptığı açıklamada üniversitede okuyabilmek için mesleki kariyerini sonlandırdığını belirtti.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümünden mezun olan Yasemin Ergene oyunculuğu bırakma sebeplerini şu sözlerle özetlemiştir;

Liseyi 7 yıl önce bitirdim. En büyük hayalim üniversiteye gitmekti ancak kimse teşvik etmiyordu. İzzet buna vesile oldu. O sürekli finans ve ekonomi dergileri okuyordu. Finans ve ekonomi benim de ilgi alanıma girmeye başladı. Bu yüzden de Bilgi Üniversitesi'ni tercih ettim. Şu an hazırlık okuyorum. Eğitimim 5 yıl sürecek. O yaştan sonra da hiçbir yapımcı benimle çalışmaz. Bu yüzden oyunculuk sayfasını tamamıyla kapattım. Her gün bir çok yapımcı arıyor onlara da 'Artık oyunculuk yapmıyorum' diyorum, şaşırıyorlar. Benim için önce okulum geliyor.".

Yasemin Ergene, 16 Temmuz 2011 tarihinde İşadamı İzzet Özilhan ile evlendi. Emine (d.2012) ve Ela (d.2013) adında iki kızı vardır.