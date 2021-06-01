Yasemin Özilhan'ın şampiyonluk sevinci
Yasemin Özilhan eşi İzzet Özilhan’la birlikte Barcelona’yla şampiyonluk mücadelesi veren Anadolu Efes Basketbol Takımı’nı izlemeye Almanya’ya gitti. Özilhan Anadolu Efes’in şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından mutluluk pozu verdi.
01 Haziran 2021, Salı 09:39 Son Güncelleme:
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. THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Anadolu Efes, İspanya ekibi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek organizasyonda 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu.
Anadolu Efes Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın oğlu İzzet Özilhan'ın eşi Yasemin Özilhan da maçı tribünden izledi. Anadolu Efes'in Euroleague şampiyonu olmasından sonra büyük coşku yaşayan Özilhan, karşılaşma sonrası mutluluğunu eşiyle paylaştı.