Yasemin Özilhan'ın sırt kemiğinden sonra yeni bir tartışma konusu daha
Geçtiğimiz günlerde sırt kemiği ile dikkat çeken Yasemin Özilhan, şimdi de ayak tarak kemiği ile dikkat çekti.
02 Mayıs 2020, Cumartesi 23:38 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz günlerde Yasemin Özilhan'ın Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafında sırt kemiği dikkat çekmiş ve günlerce konuşulmuştu. Hesabından yeni bir fotoğraf daha paylaşan Yasemin Özilhan'ın bu sefer de ayak kemikleri tartışma konusu oldu.
Bu fotoğrafta takipçilerin dikkatini çeken Yasemin Özilhan'ın ayak tarak kemiği ile ilgili mesajlar geldi.
Tartışmalara noktayı koydu
Yasemin Özilhan’ın yaptığı her paylaşım sonrası zayıflık tartışması başlıyor. Son paylaşımında sırt kemikleri dikkat çekmişti. Özilhan yaptığı açıklamayla tartışmaya noktayı koymuştu.
Özilhan şunları söyledi:
Öncelikle aşırı zayıf değilim, 52 kiloyum. Bu benim yapım. İki tane omurgam olduğunu bile yazmışlar. Kimde böyle bir şey var Allah aşkına! Bu sırt kası. Herkeste olan bir şey. Spor yaptıkça belirgin hale geliyor. Sağlıklı besleniyorum, halimden de çok memnunum. Tuhaf eleştirilere katılmıyorum.