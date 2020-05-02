Geçtiğimiz günlerde Yasemin Özilhan'ın Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafında sırt kemiği dikkat çekmiş ve günlerce konuşulmuştu. Hesabından yeni bir fotoğraf daha paylaşan Yasemin Özilhan'ın bu sefer de ayak kemikleri tartışma konusu oldu.

Bu fotoğrafta takipçilerin dikkatini çeken Yasemin Özilhan'ın ayak tarak kemiği ile ilgili mesajlar geldi.

Tartışmalara noktayı koydu

Yasemin Özilhan’ın yaptığı her paylaşım sonrası zayıflık tartışması başlıyor. Son paylaşımında sırt kemikleri dikkat çekmişti. Özilhan yaptığı açıklamayla tartışmaya noktayı koymuştu.

Özilhan şunları söyledi:

Öncelikle aşırı zayıf değilim, 52 kiloyum. Bu benim yapım. İki tane omurgam olduğunu bile yazmışlar. Kimde böyle bir şey var Allah aşkına! Bu sırt kası. Herkeste olan bir şey. Spor yaptıkça belirgin hale geliyor. Sağlıklı besleniyorum, halimden de çok memnunum. Tuhaf eleştirilere katılmıyorum.







