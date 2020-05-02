02.05.2020
00 00 00
Daha fazlası için
RAMAZAN SAYFASI
Magazin Yasemin Özilhan'ın sırt kemiğinden sonra yeni bir tartışma konusu daha

Yasemin Özilhan'ın sırt kemiğinden sonra yeni bir tartışma konusu daha

Magazin

Yasemin Özilhan'ın sırt kemiğinden sonra yeni bir tartışma konusu daha

Geçtiğimiz günlerde sırt kemiği ile dikkat çeken Yasemin Özilhan, şimdi de ayak tarak kemiği ile dikkat çekti.

02 Mayıs 2020, Cumartesi 23:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Geçtiğimiz günlerde Yasemin Özilhan'ın Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafında sırt kemiği dikkat çekmiş ve günlerce konuşulmuştu. Hesabından yeni bir fotoğraf daha paylaşan Yasemin Özilhan'ın bu sefer de ayak kemikleri tartışma konusu oldu.

Bu fotoğrafta takipçilerin dikkatini çeken Yasemin Özilhan'ın ayak tarak kemiği ile ilgili mesajlar geldi.

Tartışmalara noktayı koydu

Yasemin Özilhan’ın yaptığı her paylaşım sonrası zayıflık tartışması başlıyor. Son paylaşımında sırt kemikleri dikkat çekmişti. Özilhan yaptığı açıklamayla tartışmaya noktayı koymuştu. 

Özilhan şunları söyledi:

Öncelikle aşırı zayıf değilim, 52 kiloyum. Bu benim yapım. İki tane omurgam olduğunu bile yazmışlar. Kimde böyle bir şey var Allah aşkına! Bu sırt kası. Herkeste olan bir şey. Spor yaptıkça belirgin hale geliyor. Sağlıklı besleniyorum, halimden de çok memnunum. Tuhaf eleştirilere katılmıyorum.


İlgili Haberler
Yasemin Özilhan formunun sırrını açıkladıYasemin Özilhan'ın bu hali çok konuşuldu'Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor'Yasemin Özilhan tartışmaya nokta koydu


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
2 Mayıs 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Oruçluyken diş tedavisi yapılır mı?
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
Corona virüsün öğrettikleri
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Tiktok fenomeni Ares'in son görüntüleri ortaya çıktı