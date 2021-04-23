Yasemin Sakallıoğlu: Sürprizi anlamamam için komada olmam lazımdı

Yasemin Sakallıoğlu, Instagram gönderisine, "Sevgili eşim beni nasıl tarif etmişse bana böyle bir pasta yapmışlar. Neyse pastadaki kadın ve ben iyi ki doğmuşuz. 22 Nisan’da doğdum ama sürprizi anlamayayım diye bu gece kutlamış. Pastayı getirecek adamla da yanımda konuştu. Her şeyi o kadar belli etti ki anlamamam için komada olmam lazımdı" notunu yazdı.

32 yaşındaki oyuncu ve sosyal medya fenomeninin eğlenceli paylaşımı 600 binin üzerinde beğeni ve çok sayıda yorum aldı.



