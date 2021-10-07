Magazin Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses evlendi

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses evlendi

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Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses evlendi

Geçtiğimiz yıl aile arasındaki sade bir törenle nişanlanan ancak pandemi nedeniyle nikah masasına oturamayan İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli bu akşam nikah masasına oturdu. Çiftin nikahından ilk görüntüler geldi.

07 Ekim 2021, Perşembe 20:54 Son Güncelleme:
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İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, uzun süredir birliktelik yaşadığı Yasemin Şefkatli ile bu akşam dünyaevine girdi

Geçtiğimiz yıl aile arasındaki sade bir törenle nişanlanan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, bu akşam Raffles Otel’de gerçekleşen muhteşem bir düğünle hayatlarını birleştirdi.

Tatlıses ve Şefkatli, daha önce Haliç Kongre Merkezi'nde bin kişilik bir düğünle evlenmeyi planlamış ancak pandemi nedeniyle vazgeçmişti. Şefkatli, "Tüm sevdiklerimiz yanımızda olsun istediğimiz için Düğün sürecimizi ileri bir tarihe erteledik" demişti.

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