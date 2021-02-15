Magazin Yasemin Şefkatli: İyi ki doğdun yol arkadaşım

Yasemin Şefkatli: İyi ki doğdun yol arkadaşım

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Yasemin Şefkatli: İyi ki doğdun yol arkadaşım

Yasemin Şefkatli, 29 yaşına basan nişanlısı İdo Tatlıses'in yeni yaşını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Şefkatli, gönderisine, "İyi ki doğdun yol arkadaşım, en güzel yıllarının, yıllarımızın başlangıcı olsun bu yıl sevgili" notunu düştü.

15 Şubat 2021, Pazartesi 11:42 Son Güncelleme:
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İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın çocukları İdo Tatlıses ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan Yasemin Şefkatli, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Şefkatli, yayınladığı gönderi ile bugün 29 yaşına basan nişanlısının doğum gününü kutladı. İkilinin romantik pozlarına hayranlarından beğeni yağdı.

Birlikte çekilen karelerini paylaşan Yasemin Şefkatli, gönderisine, "İyi ki doğdun yol arkadaşım. Yoluma hep gülücükler koyan... En güzel yıllarının, yıllarımızın başlangıcı olsun bu yıl sevgili. Seni çok seviyorum. Bugün ve her gün..." notunu düştü.

'Seni seviyorum'

İdo Tatlıses de ocak ayında 29 yaşına basan nişanlısının doğum günü için duygusal bir mesaj paylaşmıştı. Tatlıses, yayınladığı fotoğrafa, şu notu düşmüştü:

Yaşadığımız şu kısa hayatta büyük hayallerimizi beraber göz göze bakarak severek gerçekleştirmemiz dileğiyle... Mutlu güzel sağlıklı (tabi bir de aşklı) yıllar geçirelim Aşk. Yeni yaşında ve sonrasında hep gülsün yüzün ve öpücüğün eksik olmasın bana. Seni seviyorum...

Yasemin Şefkatli de Tatlıses'in paylaşımına, "İyi ki varsın Aşk" yanıtını vermişti.

Evlilik yolunda ilk adım

Çift, geçtiğimiz ekim ayında aile arasında yapılan sade bir tören ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı. Tatlıses ve Şefkatli'nin bu yıl nikah masasına oturması bekleniyor. Çift, geçtiğimiz ekim ayında aile arasında yapılan sade bir tören ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı. Tatlıses ve Şefkatli'nin bu yıl nikah masasına oturması bekleniyor.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Bebek'te objektiflere yansıyan Yasemin Şefkatli, İstemenin ardından evlilik için herhangi bir hazırlık olmadığını, "Çok heyecanlıydım. Güzel bir gündü, umarım düğün de sağlıklı bir zamanda yapılacak. Ne gelinlik provası ne başka bir şey ortada daha hiçbir şey yok" demişti. Şefkatli, tarih konusunda da, "Mutlaka ilk sizin haberiniz olur düğünün ne zaman olacağından, gün belirlenmedi henüz" diye konuşmuştu.

'Tuz yerine bal koydum'

"İdo Bey tuzlu kahveyi içince neler oldu?" sorusuna Şefkatli, "Kahveye tuz yerine bal koydum. Bütün ömrümüz tatlı geçsin istedim" yanıtını vermişti.

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