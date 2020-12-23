Yasemin Şefkatli: Pijamalarını çıkarabilene helal olsun

Türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in nişanlısı Yasemin Şefkatli, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Şefkatli, bu pozlarını sosyal medya hesabından "Pijamalarını çıkarabilene de helal olsun. (Yani bana...)" notuyla yayınladı.









'Makyaj ruhun gıdasıdır'

28 yaşındaki Yasemin Şefkatli'nin esprili gönderileri takipçilerinden büyük ilgi gördü. Şefkatli, geçtiğimiz günlerde bu karesin, "Makyaj ruhun gıdasıdır" notuyla takipçileriyle paylaşmıştı.

Tatlıses ve Şefkatli, geçtiğimiz ay aile arasında yapılan tören ile evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

Şefkatli, düğün tarihiyle ilgili, "Ortalığın düzelmesini bekliyorum. Yasaklar çoğaldı. Ne denirse onu yapacağız. Uyulması gereken tüm tedbirlere uymalıyız" demişti.

İstemenin ardından evlilik için herhangi bir hazırlık olmadığını söyleyen Şefkatli, "Çok heyecanlıydım. Güzel bir gündü, umarım düğünde sağlıklı bir zamanda yapılacak. Ne gelinlik provası ne başka bir şey ortada daha hiç bir şey yok" ifadelerini kullanmıştı.

Şefkatli, tarih konusunda da, "Mutlaka ilk sizin haberiniz olur, gün belirlenmedi henüz" şeklinde konuşmuştu.







