Magazin Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'ten korona günlerinde aşk

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'ten korona günlerinde aşk

Magazin

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'ten korona günlerinde aşk

Yasemin Şefkatli, dün sosyal medya hesabından sevgilisi İdo Tatlıses ile çekildiği kareleri paylaştı. Oyuncu, paylaşımın altına "Benimle karantinaya girer misin?" notunu yazdı. Ünlü çiftin karesi binlerce beğeni aldı.

18 Mart 2020, Çarşamba 07:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

İbrahim Tatlıses’in Derya Tuna’dan olan oğlu İdo 2.5 yıldır Yasemin Şefkatli ile birlikte. Sevgililer koronavirüs günlerinde aşk perçinliyor! Yasemin Şefkatli dün Instagram’da paylaştığı fotoğrafın altına, İdo’ya şöyle seslendi:

“Benimle karantinaya girer misin?”


https://www.instagram.com/p/B9zRy1RJTEt/

Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
18 Mart 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
“Koronavirüs benden korksun” tayfası
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
Sıkı bir çene profili, genç bir cildin hiper yazılımı olma yolunda
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Aleyna Tilki'nin koronavirüs paylaşımı şaşırttı