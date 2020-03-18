Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses'ten korona günlerinde aşk
Yasemin Şefkatli, dün sosyal medya hesabından sevgilisi İdo Tatlıses ile çekildiği kareleri paylaştı. Oyuncu, paylaşımın altına "Benimle karantinaya girer misin?" notunu yazdı. Ünlü çiftin karesi binlerce beğeni aldı.
18 Mart 2020, Çarşamba 07:08 Son Güncelleme:
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İbrahim Tatlıses’in Derya Tuna’dan olan oğlu İdo 2.5 yıldır Yasemin Şefkatli ile birlikte. Sevgililer koronavirüs günlerinde aşk perçinliyor! Yasemin Şefkatli dün Instagram’da paylaştığı fotoğrafın altına, İdo’ya şöyle seslendi:
“Benimle karantinaya girer misin?”
https://www.instagram.com/p/B9zRy1RJTEt/