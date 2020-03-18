İbrahim Tatlıses’in Derya Tuna’dan olan oğlu İdo 2.5 yıldır Yasemin Şefkatli ile birlikte. Sevgililer koronavirüs günlerinde aşk perçinliyor! Yasemin Şefkatli dün Instagram’da paylaştığı fotoğrafın altına, İdo’ya şöyle seslendi:

“Benimle karantinaya girer misin?”



