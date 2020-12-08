Magazin Yasemin Şefkatli'nin güzellik sırrı: Pirinç unu

Yasemin Şefkatli'nin güzellik sırrı: Pirinç unu

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Yasemin Şefkatli'nin güzellik sırrı: Pirinç unu

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna’nın oğlu İdo ile evlilik hazırlıkları yapan Yasemin Şefkatli, Instagram’da takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

08 Aralık 2020, Salı 08:17 Son Güncelleme:
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● Yüzün için uyguladığın bir maske var mı?

Gül suyu ve pirinç ununu karıştırıp yüzüme sürüyorum. 15 dakika bekletiyorum. Limon, karbonat, yoğurt da kullanabilirsiniz. Cilt yapınıza göre başka şeyler ilave edebilirsiniz. Mesela limon suratımı kurutuyor.

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● Daha önce kullandığın akne ilacı cildine iyi geldi mi?

Tedavi sırasında çekilen fotoğrafımı ilk kez paylaşıyorum. Ki, bu en iyi dönemiydi. Cildiniz için sakın bilmediğiniz ürünler kullanmayın. Sağlıklı beslenin, su için ve sigaradan uzak durun.

● Fazla para harcıyor olabilir misin?

Aksine para tutma konusunda iyiyimdir. Harcamalarımı özellikle pandemiden sonra çok dikkatli yapmaya başladım.

● Hiç estetik yaptırdın mı?

Botoks ve mini dolgular estetikten sayılıyorsa evet, var.


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