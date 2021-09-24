Türkiye Yaşı kadar suç kaydı çıktı

Yaşı kadar suç kaydı çıktı

Türkiye

Yaşı kadar suç kaydı çıktı

Denizli’nin Honaz ilçesinde jandarma, hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan 39 yaşındaki Selim Semerci’yi yakaladı. Semerci’nin uyuşturucu, hırsızlık ve belgede sahtecilik gibi suçlardan toplam 39 suç kaydı bulunduğu belirtildi.

24 Eylül 2021, Cuma 18:47 Son Güncelleme:
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Denizli Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2011 yılında işlediği hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik suçundan dolayı hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan ve bundan dolayı aranan Selim Semerci’yi dün saklandığı evde yakalayıp, gözaltına aldı. Üst aramasında uyuşturucu hap bulunan Semerci, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. 39 yaşında olan Selim Semerci’nin uyuşturucu, hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan 39 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.

DHA

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