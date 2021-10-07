Yasin Börü, Ahmet Dakak, Gökgüz ve Riyat Güneş… Bu dört genç, 2014 yılında HDP’nin çağrısıyla gerçekleşen protestolar sırasında saldırıya uğradı ve vahşi bir şekilde canında edildi. İşte, “Yasin Börü kimdir?” “Yasin Börü, kaç yaşında ve neden öldü?” sorularının yanıtı ve Yasin Börü olayı hakkında merak edilenler…

YASİN BÖRÜ KİMDİR?

14 Nisan 1998 yılında Diyarbakır'da doğan Yasin Börü, 16 yaşında lise öğrencisiyken, 2014 yılında Diyarbakır'da gerçekleşen Kobani Olayları sırasında PKK'lı teröristler tarafından öldürüldü.

YASİN BÖRÜ OLAYI

2014 yılı 6-8 Ekim tarihleri arasında HDP, Kobani kuşatmasını protesto etmek amacıyla gösteri çağrısında bulundu.

Açılımı Halkların Demoktarik Partisi olan HDP’nin çağrısının ardından birçok ilde Irak ve Şam İslam Devleti'nin Suriye'nin Halep ilinin Kobani kasabasını kuşatması protesto edildi.

7 Ekim tarihi ise, 2014 yılının Kurban Bayramı'nın dördüncü gününe denk gelmişti. Yasin Börü de, Diyarbakır'ın İskanevleri semtinde Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR)'a yakın bir dernek bünyesinde kurban eti dağıtmaktaydı.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara kurban eti dağıtan Yasin Börü ve arkadaşları HDP’nin çağrısıyla düzenlenen gösteriye katılanların saldırısına uğradı.

Yasin Börü ile birlikte Ahmet Dakak, Hasan Gökgüz ve Riyat Güneş yüzleri maskeli PKK sempatizanları tarafından bıçaklanıp kurşunlandıktan sonra, balkondan atılarak öldürüldü.

Aynı zamanda, olaylar sırasında Türkiye genelinde 46 kişi hayatını kaybetti.