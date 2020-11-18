Yasin Hacıoğlu: Gram altın kazandırmaya devam edecek

Yasin Hacıoğlu aşağıdaki bilgileri aktardı;

Gram altını kısa vadede teknik olarak incelediğimizde, 21 (472,42) periyotluk üstel hareketli ortalamanın desteklediği 471,30 – 474,15 bölgesini takip etmekteyiz.

Peki ne olacak?

Gram altın kazandırmaya devam edecek,

Altın gram cinsi, günü 0.38% değer kazancı ile tamamladı ve artık 450 seviyelerini görmek pek mümkün olmayacak,

470,80 seviyesinde sınırlı kalması ve tepki alımlarının devam etmesi halinde 474,00 – 479,25 ve 481,30 seviyelerine doğru yükselişler kaydedilebilir.

Dirençler: 465.00/ 478.90 / 488.35

Destekler: 457.50 / 450.50 / 443.70

Gram Altını kısa vadede teknik olarak incelediğimizde, 21 (472,42) periyotluk üstel hareketli ortalamanın desteklediği 471,30 – 474,15 bölgesini takip etmekteyiz. Bu seviyenin kırılması durumunda 475,30 ve 489,00 seviyeleri gündeme gelebilir ve aralık ayı itibari ile bir daha 400,00 seviyelerini göremeyebiliriz.Buda altın Yatırımcılarının son alım fırsatları olduğuna işaret etmektedir.

Her ne kadar aşıya yönelik olumlu haberler gelse de piyasa şu an Avrupa ve ABD’de artan vaka sayılarına kayıtsız kalamıyor.

Altın fiyatlarında aşı haberlerinin piyasada olumlu hava yaratmasından dolayı sert ve set halinde 1854$ seviyesine kadar geri çekilme görüldü.

Ancak, Altın 1854$ seviyesinden toparlanarak şu an referans seviyesi olan 1873 üzerinde işlem görüyor. Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarının devam etmesi halinde tepki alımları güç kazanabilir. Bu durumda takip edeceğimiz 4 saatlik direnç seviyemiz 1904 olacak.

Yine de short pozisyonlar için 1935’in üzerini stop kabul görebilir.