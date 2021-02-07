Magazin Yasin Obuz’dan İstanbul City şarkısı

Yasin Obuz’dan İstanbul City şarkısı

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Yasin Obuz’dan İstanbul City şarkısı

ÂLÂ şarkısıyla Youtube’da büyük ilgi gören Yasin Obuz, yeni single çalışması "İstanbul City" yi Goed Music etiketi ile çıkardı. Şarkının sözleri Furkan Gügercin ve Ataberk Kurnaz’a, bestesi ve düzenlemesi ise Yiğit Seferoğlu'na ait. Çekimleri İstanbul’da gerçekleşen klip, Ömer Çelik imzası taşıyor.

07 Şubat 2021, Pazar 11:13 Son Güncelleme:
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Yasin Obuz İstanbul City isimli şarkısını ilk kez Tik Tok Masası Youtube'dan paylaştı. Sunuculuğunu TikTok fenomenlerinden ikizler Oğuz Bay ve Uğur Bay ‘ın yaptığı aynı zamanda Sercan Yıldırım, Deniz Yıldız, Sema Akpınar, Berfin Mis, Sudde Özcan, Duygu Aycan'ın katılımlarıyla sohbet eşliğinde hayranlarının beğenisine sundu.

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