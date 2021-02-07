Yasin Obuz’dan İstanbul City şarkısı

Yasin Obuz İstanbul City isimli şarkısını ilk kez Tik Tok Masası Youtube'dan paylaştı. Sunuculuğunu TikTok fenomenlerinden ikizler Oğuz Bay ve Uğur Bay ‘ın yaptığı aynı zamanda Sercan Yıldırım, Deniz Yıldız, Sema Akpınar, Berfin Mis, Sudde Özcan, Duygu Aycan'ın katılımlarıyla sohbet eşliğinde hayranlarının beğenisine sundu.



