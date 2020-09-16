Survivor 2020 yarışmacılarından Yasin Obuz, çıkaracağı rap şarkısı için ağustos ayında stüdyoya girmişti. Şarkıyı Burak King’den aldığını belirten Yasin Obuz, müzik konusunda da iddialı olduğunu söylemişti.

Yasin Obuz'un 'Ala' adını verdiği şarkısı bu akşam 19.00'da YouTube'da yayınlanacak.









Yasin Obuz, 21 Kasım 1988’de Diyarbakır'da doğdu. 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor.

İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı.

Üniversitede mutfağa merak saldığı için yemek yapmayı öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg’da yaşadı ve yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemledi. Şimdi kendisine ait küçük bir işletmesi var.

Geçen sezon Masterchef yarışmasına katılan Yasin bu şekilde Survivor'a seçildi.







