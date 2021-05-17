Yaşını duyan şaşırıyor... Uzun yaşamasının sırrı 'tavuk beyni' yemek!
Avustralya'nın en yaşlı adamı Dexter Kruger uzun yaşamının sırrını açıkladı. Şehirden uzakta yaşayan Dexter Kruger, düzenli 'tavuk beyni' yediğini için uzun yaşadığını söylüyor.
17 Mayıs 2021, Pazartesi 10:28 Son Güncelleme:
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Dexter Kruger'in 74 yaşındaki oğlu Greg de babasının uzun ömürlü olmasında şehirden uzakta yaşamasının etkili olduğunu söyledi. Emekli çiftçi Kruger ise düzenli "tavuk beyni" tüketmesi sayesinde uzun bir yaşam sürdüğünü belirtti.
Kruger'in kaldığı bakımevinin müdürü Melanie Calvert da Kruger'in bugünlerde otobiyografisini yazdığını ve hafızasının hala çok iyi durumda olduğunu ifade etti.
Calvert, Kruger'i bakımevindeki emsalleriyle kıyaslayarak "111 yaşındaki birine göre inanılmaz bir hafızası var." dedi.
Avustralya'nın en yaşlı kişisi Christina Cook, 114 yaşındayken 2002'de hayatını kaybetmişti.
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