Tüm dünyada Faceapp akımı başladı. Türkiye'de de uygulama sayesinde yaşlılık hali çılgınca paylaşılıyor. Programla yeni tanışanlar ise "Yaşlandırma programı Faceapp nedir? Nasıl indirilir?" sorusuna cevap arıyor.

FACEAPP NEDİR?

Birkaç dokunuşla tüm selfie'lerinizi dergi kapağı kalitesinde alabilirsiniz. En gelişmiş dijital portre düzenleme teknolojisi olan FaceApp AI tarafından destekleniyor.. Selfie'lerinizi düzenleyebilir veya cinsiyet değiştirme, saç şekillendirme ve diğer ücretsiz dönüştürme özelliklerini kullanabilirsiniz.

PROGRAMIN ÖZELLİKLERİ

Etkileyici filtrelerle kullanıma hazır Hollywood selfie'leri

Saç rengini ve stilini değiştirin

Mükemmel görünen gece veya gündüz makyajı uygulayın

Mükemmel sakal/bıyık tarzınızı bulun

Güzel gülümsemeler ekleyin

Tek bir dokunuşla arka planı değiştirin

Renk filtreleri, mercek bulanıklaştırma ve diğer birçok özelliği kullanın

Cinsiyet değiştirme

Yapay Zekanın sizin için en uygun saç stilini ve rengini bulmasına izin verin

Yaşınızı değiştirin

İlginç dövmeler ekleyin

Yapay Zekanın sizin için en uygun stili bulmasına izin verin

Hitman, Heisenberg filtrelerinin yanı sıra aklınızı başınızdan alacak daha bir sürü dönüştürme özelliğine göz atın

NASIL İNDİRİLİR?

FaceApp uygulamasını iOS ve Android telefonlar için uygulama marketleri üzerinden indirebiliyorsunuz.

Play Store üzerinden indirmek için tıklayın.