Yaşlandırma programı Faceapp nedir? Nasıl indirilir?
Yaşlandırma programı Faceapp bir anda gündeme oturdu. Ünlülerin de kullanımıyla uygulama herkes tarafından indirilmeye başlandı. Programın adını yeni yeni duymaya başlayanlar ise "Faceapp nedir? Nasıl indirilir?" sorusunu sormaya başladı. İşte detaylar...
Tüm dünyada Faceapp akımı başladı. Türkiye'de de uygulama sayesinde yaşlılık hali çılgınca paylaşılıyor. Programla yeni tanışanlar ise "Yaşlandırma programı Faceapp nedir? Nasıl indirilir?" sorusuna cevap arıyor.
FACEAPP NEDİR?
Birkaç dokunuşla tüm selfie'lerinizi dergi kapağı kalitesinde alabilirsiniz. En gelişmiş dijital portre düzenleme teknolojisi olan FaceApp AI tarafından destekleniyor.. Selfie'lerinizi düzenleyebilir veya cinsiyet değiştirme, saç şekillendirme ve diğer ücretsiz dönüştürme özelliklerini kullanabilirsiniz.
PROGRAMIN ÖZELLİKLERİ
Etkileyici filtrelerle kullanıma hazır Hollywood selfie'leri
Saç rengini ve stilini değiştirin
Mükemmel görünen gece veya gündüz makyajı uygulayın
Mükemmel sakal/bıyık tarzınızı bulun
Güzel gülümsemeler ekleyin
Tek bir dokunuşla arka planı değiştirin
Renk filtreleri, mercek bulanıklaştırma ve diğer birçok özelliği kullanın
Cinsiyet değiştirme
Yapay Zekanın sizin için en uygun saç stilini ve rengini bulmasına izin verin
Yaşınızı değiştirin
İlginç dövmeler ekleyin
Yapay Zekanın sizin için en uygun stili bulmasına izin verin
Hitman, Heisenberg filtrelerinin yanı sıra aklınızı başınızdan alacak daha bir sürü dönüştürme özelliğine göz atın
NASIL İNDİRİLİR?
FaceApp uygulamasını iOS ve Android telefonlar için uygulama marketleri üzerinden indirebiliyorsunuz.
Play Store üzerinden indirmek için tıklayın.