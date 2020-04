Yaşlanmanın etkilerini azaltın

INCIA Well Aging Yüz Kremi çeşitlerinde yer alan Papatya, Aynı sefa ve Quercus ekstresinden elde edilmiş 3’lü mucizevi formül cilde benzersiz bir bakım sunuyor. Cildi, çevresel faktörlerin yıpratıcı etkilerinden koruyan ve yatıştıran Well Aging serisi kuru, normal ve yağlı olmak üzere her cilt tipine uygun alternatifler sunuyor.

INCIA ile yaşlanmanın etkileriyle doğal yoldan savaşın!

Kuru ciltler için özel olarak geliştirilen Well Aging Doğal Yüz Kremi, Amazon yağmur ormanlarından gelen saf Cupuaçu yağı sayesinde cilde anında nüfuz ederek cilde nem desteği kazandırıyor. Zeytinyağından elde edilen Skualen, cildi yumuşatıyor ve pürüzsüz bir görünüm sağlıyor. Cildin temel yapı taşlarından olan Hyalüronik Asit ise cildin su tutma kapasitesini artırarak uzun süreli nemli kalmasına yardımcı oluyor.

Normal ciltler için önerilen Well Aging Doğal Yüz Kremi, içeriğinde yer alan kayısı çekirdeği yağı sayesinde serbest radikallere karşı doğal bir antioksidan görevi görüyor. Böylece cilt yıpranma ve yaşlanma etkilerine karşı korunuyor.

Yağlı ciltlere özel Well Aging Doğal Yüz Kremi ise içeriğindeki keklik üzümü ekstresi ile cildin sebum dengesini düzenliyor ve cildin daha mat bir görünüme kavuşmasını sağlıyor.

INCIA Well Aging Doğal Yüz Kremi çeşitlerinde, doğallığı BioArge Laboratuvarlarında test edilmiş %100 doğal hammaddeler katkısız, saf ve doğal halleri ile kullanılıyor. Genetiği değiştirilmiş hammaddeler, paraben, petrokimyasal maddeler ya da sentetik koku, kıvam artırıcı, köpürtücü, koruyucu, renk ve boya maddesi INCIA ürünlerinde yer almıyor.

Kullanım Önerisi: Cilt tipinize uygun INCIA Well Aging Doğal Yüz Kremi’ni seçtikten sonra göz çevresi hariç temizlenmiş yüzünüze ve boynunuza hafif ve yukarı doğru hareketlerle uygulayın. Günde iki kez kullanıma uygundur.