Sarkopeni yani yaşlanmaya bağlı kas erimesi, iskelet kas kitlesi ve gücünün genel ve ilerleyici kaybı ve buna bağlı fiziksel yetersizlik, düşük yaşam kalitesi ve ölüm gibi olumsuz sonuçlara neden olma riskiyle belirlenen bir sendrom olarak tarif ediliyor. Sarkopeni yaşla birlikte artıyor ve 60-70 yaş arasında yüzde 5-13 oranında, 80 yaş ve üzerinde yüzde 11-50 oranında görülebiliyor.

OBEZİTE VE İNSÜLİN DİRENCİ OLANLAR DİKKAT!

Sarkopeni hakkında bilgi veren Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr. Şafak Akın, "İnsülin direnci sonunda kas fonksiyonlarında bozulma gözlenir. Birçok çalışma, insülin direncinin iskelet kas kütlesinde azalmaya neden olan bağımsız bir risk faktörü olduğunu göstermekte ve sadece diyabetli bireylerde değil kronik böbrek hastalığı olanlarda da sarkopeni sebepleri arasında sayılmaktadır. Yapılan bir çalışmada 75 yaş üstü ve ağır insülin direnci bulunan hastalarda yeni başlangıçlı Tip 2 diyabetin sarkopeni ile ilişkili olduğu gösterilmiştir" dedi.

"Sarkopenik obez hastalarda kas kütlesi düşük,yağ kütlesi fazladır ve sadece obez veya sadece sarkopenik olan hastlardan daha fazla hareket problemleri yaşarlar ve güçsüzlüğe yatkın olurlar" diyen Doç.Dr. Şafak Akın sözlerini şöyle sürdürdü:

MODERN TANI YÖNTEMLERİ MEVCUT

"İleri yaşa bağlı kas erimesi tanısı için kas kütlesi, kas gücü ve fiziksel performansın değerlendirilmesi gerekiyor. Kas kütlesinin tespitinde yaygın olarak bilgisayarlı tomografi, MR ve gelişmiş x ışını teknolojileri kullanılıyor. Kas gücünün değerlendirilmesinde daha sık olarak el sıkma kuvvet ölçümü, fiziksel performans değerlendirilmesinde de genel yürüme hızı, merdiven tırmanma gücü testleri ve kısa fiziksel performans bataryası kullanılıyor.

EGZERSİZLE KASLARINIZI GÜÇLENDİRİN

Yapılan çalışmalara göre yaşam tarzına yönelik yaklaşımlar, fiziksel aktivite ve beslenme de kas erimesini etkiliyor. Protein ağırlıklı bir beslenmenin ve direnç egzersizlerinin sarkopeni tedavisinde ve sarkopeniden korunmada etkili olduğu görülüyor. Ağırlık kaldırma gibi direnç egzersizleri ile kas gücünde ciddi artışlar sağlanabiliyor."

PROTEİN VE D VİTAMİNİ ŞART

Doç.Dr. Şafak Akın "Yaşam tarzına yönelik yaklaşımlar beslenme ile sarkopeni ilişkisine dair giderek artan sayıda çalışma ile incelenmiştir. Sarkopenide azalan kas kütlesinin artması için yeterli protein alımı oldukça önemli. Yaşlılarda günlük protein alımı gün başına 1.2-1.3 gram olmalı. D vitamini kas ve kemik metabolizmasında önemli rol oynayan bir hormondur. D vitamini eksikliğinin kas güçsüzlüğüne ve kas kaybına sebep olduğu biliniyor. D vitamini takviyesi ile kas gücünün düzeldiği, düşmelerin azaldığı ve kırıkların önlendiği tespit edilmiştir" diye konuştu.



