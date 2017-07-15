Yaşlanmayı geciktirmek mümkün mü?



CİLT YAŞLANMA BELİRTİLERİ NELERDİR?

serisinin ilk ürünü olankremini geliştiren Op. Dr. Bülent Cihantimur, yaşlanma karşıtı, anti aging kremin tek bir ürünle pek çok fayda sağladığını, gözaltı dahil, yüz ve boyun bölgesine dahi sürülebildiğini açıkladı: “İnsanlar artık cildinin kıymetini çok iyi biliyor. Fakat milyonlarca ürün var ve hemen hemen hepsi pratik bir uygulama şansı vermiyor. Örümcek Ağı kremini geliştirirken kullandığımız ödüllü aktif ajanlar tüm cilt yaşlanma sürecini destekleyen, etkisi kanıtlanmış özelliklerini tek bir kremde topluyor. Bu haliyle yüzünüze, boynunuza ve hatta gözaltlarınıza dahi akıllı Örümcek Ağı kremini kullanabilirsiniz.”Cildin nasıl yaşlandığını ve nasıl belirtiler gösterdiğini anlatan:” Ciltteki ilk yaşlanma belirtileri sertleşmeler, kuru bölgeler, daha kalın gözüken bir cilt tabakası şeklinde belirir. Renk değişimleri yaşanır. Özellikle göz çevresinde ince çizgilere rastlarsınız. Dudak üstünde barkod çizgileri dediğimiz ve yanaklarda oluklar oluşur. Yüzün devamı niteliğindeki boyun bölgesinde de yine katlanma çizgileri yer eder. Hatta yanak ve burun kanatlarında ince kılcal damarların belirginleştiği de gözlemlenir. Tüm bu belirtiler yaşlanma izleridir ve ne yazık ki 25 yaşından sonra gün be gün hızlı bir şekilde yol alır” ifadesinde bulundu.“Az evvel saydığım tüm belirtiler kolajen, elastin ve fibroplast hücrelerinin eskisi gibi aktif olmamasından kaynaklanır. Kolajen kalınlaşır ve kırılma eğilimi içerisine girer ve günden güne sayısı azalır. Ve elbette lifler sıkılığını kaybedip, cildin sarkmasına neden olur. Ayrıca bunun gibi pek çok yaşa bağlı gerileme yaşanır. Bu süreç içerisinde cildinize yardımcı bir kuvvet göndermek isterseniz, Örümcek Ağı kremini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Cildinizin kalitesini korursanız, yaşlanma belirtilerinin önüne geçersiniz. Doğru kaliteli bir krem, sağlıklı yaşam tarzı, bol su tüketimi ve egzersiz tüm bu süreci başarıyla geçirmenizi sağlar” açıklamasında bulunan Cihantimur, bu haliyle cilde hem koruma hem de yaşlanmayı geciktirme yapılabileceğini vurguladı.