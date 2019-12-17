Yaşlanmayı yavaşlatacak öneriler

Yaban mersini tüketerek DNA hasarının önüne geçebilirsiniz

Cildimiz, oksidatif DNA hasarı nedeniyle sarkar ancak yaban mersini bu süreci yavaşlatabilir. Bu minik meyve antioksidanlar bakımından zengindir ve yaşlanma belirtileri ile en lezzetli şekilde savaşmanıza yardımcı olur. Günlük diyetinize ekleyin ve değişimi gözlemleyin.





Bol su tüketilmeli

Son zamanlarda yapılan bir araştırma, şeker tüketiminin insan vücudundaki yaşlanma sürecini hızlandırdığını ve koyu halkalara, dehidrasyona ve kırışıklıklara yol açtığını buldu. Yaşlanma ile mücadele etmek için uzmanlar, insanların şeker alımını sınırlamaları ve tatlı yiyecek ve içeceklerden olabildiğince uzak durmaları gerektiğini tavsiye eder. Bol bol su içmeyi ihmal etmeyin.





Sırt üstü yatmaya özen gösterin

Çeşitli çalışmalara ve uzmanlara göre, yüzünüzü yastığa dayayarak yatmak sonsuza dek sizinle kalabilecek kırışıklıklara neden olur. Yaşlanmanın erken belirtilerini önlemek için sırt üstü yatabilirsiniz.





Yeterli kalsiyum aldığınızdan emin olun

Herkes kalsiyumun kemiklerimiz için iyi olduğunu bilir, fakat pek çok insan erken yaşlanmadan korumada hayati bir rol oynadığının farkında değildir. Yeterli bir kalsiyum seviyesi yaşlanma belirtilerini azaltabilir ve güçlü bir kemik yapısıyla daha zarif yaşlanmamıza yardımcı olabilir.





Bol bol yeşil çay tüketin

Yeşil çay vücudunuzun içine ve dışına yardımcı olan bir hediyedir. Antioksidanlar bakımından zengin olan bu içecek cilt hücrelerini onarır ve daha genç görünmenizi sağlar. Ayrıca, cildinizdeki kızarıklığı ve tahrişi de yatıştırır, çünkü antienflamatuar özelliklere sahiptir. Düzenli olarak yeşil çay tüketmek cildinizi sağlam ve sağlıklı tutar. Koyu yeşil halkaları ve şişkinliği önlemek için kullanılmış yeşil çay poşetlerini birkaç dakika gözlerinize yerleştirebilirsiniz.





Sıcak duştan uzak durun

Kırışıklıkları geciktirmek için aldığınız o sıcak banyolara elveda demelisiniz. Bununla birlikte uzun tutulan banyo süreleri cildinizi kurutabilir; kırışıklıklar ve sarkık bir cilde neden olabilir. Banyo sürenizi kısaltın.







