Türkiye Yaşlı adam evinin bahçesinde öldürülmüş olarak bulundu

Yaşlı adam evinin bahçesinde öldürülmüş olarak bulundu

Türkiye

Yaşlı adam evinin bahçesinde öldürülmüş olarak bulundu

Antalya'da emlakçılık yapan Ali Osman Yalçın (71), evinin bahçesinde av tüfeği ile öldürülmüş olarak bulundu.

29 Kasım 2021, Pazartesi 20:58 Son Güncelleme:
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Olay, öğle saatlerinde Aksu ilçesine bağlı Topallı Mahallesi'ndeki gecekondunun bahçesinde meydana geldi. Mahallede emlakçılık şapan Osman Ali Yalçın, evin bahçesinde hareketsiz halde bulundu.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Osman Ali Yalçın'ın, dün akşam yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede Osman Ali Yalçın'ın av tüfeği ile öldürüldüğü tespit edildi. Yalçın'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna götürüldü.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA(DHA)

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