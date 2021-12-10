Türkiye Yaşlı adam feci şekilde can verdi

Yaşlı adam feci şekilde can verdi

Türkiye

Yaşlı adam feci şekilde can verdi

Kırıkkale’de üst geçidin altından yolun karşına geçmek isteyen 68 yaşındaki yaşlı adam, otomobilin çarpması neticesinde hayatını kaybetti.

10 Aralık 2021, Cuma 21:12 Son Güncelleme:
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Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Ankara D-200 çevreyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.S. (49) idaresindeki 34 BBA 300 plakalı otomobil, üst geçidin bulunduğu noktada yaya olarak karşı yola geçmek isteyen İsmail Çil’e (68) çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan tahkikatın ardından İsmail Çil’in cenazesi morga kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan kara yolunun Ankara istikametindeki ulaşım bir süre tek şerit üzerinden sağlandı. Trafikteki oluşan araç kuyruğu "drone" ile havadan görüntülendi. Otomobil ise çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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