Yaşlı adam ortalığı birbirine kattı! Sinirini kamyonetten çıkardı

Olay, Kepez ilçesine bağlı Altınova Düden Mahallesi PTT sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seralarını baba ve oğluna satan Ömer A. K. (93), demirlerin ücretinin ödenmediği gerekçesiyle E.A. ve oğlu Ö.A ile tartışma yaşadı.





A. ailesi, ödemeyi seraları satın alırken yaptıklarını savunurken, yaşlı adam ise ilk önce çapayla saldırmaya çalıştı, ardından evinden getirdiği av tüfeğini getirdi. Bunun üzerine baba ve oğul kaçmaya başladı. Sinirini alamayan yaşlı adam, A. ailesine ait kamyonete 3 el ateş ederek lastiğini patlattı. İhbar sonrası olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede seraların yanına gelen ekipler, olay yerinden ayrılmayan yaşlı adamın elinden tüfeği aldı.

“POLİS OLAYI SORDU, O KORE SAVAŞINI ANLATTI”

Bu sırada polisin olayla ilgili sözlü ifadesine başvurduğu Ömer A. K., katıldığı savaşları ve yaşadığı olayları baştan sona anlattı. Zaman zaman da öfkelenen yaşlı adam, polis ekipleri tarafından sakinleştirildi. Yaşlı adam, polis merkezine götürüleceği sırada da gazetecilere ‘Kore savaşını yaşadım’ dedi.

Ömer A. K, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İHA







