Türkiye Yaşlı adamdan acı haber! Komşuları korkunç halde buldu

Yaşlı adamdan acı haber! Komşuları korkunç halde buldu

Türkiye

Yaşlı adamdan acı haber! Komşuları korkunç halde buldu

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki adam, evinde komşuları tarafından ölü bulundu.

09 Şubat 2022, Çarşamba 22:45 Son Güncelleme:
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Olay, Eğirdir'in Ağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birkaç gündür kendisinden haber alamayan komşuları Doğan Kılıçkaya’nın evine gitti. Evin kapısının aralık olduğunu gören komşular içeriye girdiğinde Kılıçkaya’nın cansız bedeni ile karşılaştı.

Bunun üzerine hemen 112 ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 75 yaşındaki Doğan Kılıçkaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ölüm nedeni belirlenmek üzere Doğan Kılıçkaya’nın cansız bedeni Eğirdir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ISPARTA (İHA)

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